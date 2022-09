Game Incubator annonce ''Zoo Simulator''

Publié le Mardi 6 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Le nom est plutôt explicite

Games Incubator est un studio qui a déjà accumulé un peu d'expérience en termes de jeu de simulation, avec plusieurs expériences derrière eux, et une dernière production, Animal Shelter Simulator, ayant eu un succcès tout à fait respectable au début de cette année.On remet le couvert donc avec l'annonce de leur prochain bébé, Zoo Simulator. Un titre qui peut paraître bien banal dans la myriade de jeux qui proposent de gérer un zoo, mais ici, on met la main à la pâte : hors de question d'embaucher des agents d'entretien, c'est vous qui allez vous retrousser les manches et nettoyer les allées et les enclos avec vos petites mains (et des nettoyeurs haute pression).Si ce genre d'expérience vous paraît alléchante, mirez donc le trailer, et pourquoi pas ajouter le jeu à votre Steam wishlist !