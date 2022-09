Another Space Opera, une nouvelle saga SF

Publié le Mardi 6 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pas dégueu du tout

PM Studios se lance dans une "grande saga épique SF", dixit leur communiqué de presse, et annonce donc Another Space Opera - Episode 1: The Wake of the Giant. Le jeu est prévu en 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'un action/plateformes en pixel art qui se déroule à la fin du XXIIIème siècle. La Terre est sous le joug des technocrates après s'être relevée d'une catastrophe nucléaire. Désormais, l'humanité explore les étoiles. Mais un conflit intergalactique est sur le point d'éclater...Le jeu sera jouable en coop à 2. Et visuellement, c'est loin d'être dégueu.