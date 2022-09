(TEST) Cult of the Lamb (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quand Animal Crossing rencontre Doom

Habitué aux tests de matos, Théo ne rechigne pas à mettre la main à la pâte pour tester un jeu de temps en temps. Et c'est lui qui s'est collé sur le test de Cult of the lamb.Est-ce parce qu'il se sent plus agneau que lion ? Est-ce parce que j'ai amené un agneau dans les locaux pour faire plaisir à Walid et Yassine pour le dernier Aïd al-Adha et que je l'ai égorgé sur le bureau de Théo, scène dont il fait des cauchemars récurrents parce que, je cite, "c'est la première fois que je vois quelqu'un égorger un animal avec les dents" ?En tout cas, il est désormais adepte du culte de l'agneau. Complètement adepte.