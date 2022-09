Biomutant sort sur consoles next-gen

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 11:20:00 par Yoann Schuler

Et ça arrive très très bientôt

Et par très très bientôt j'entends demain, mardi 6 septembre 2022, donc si pour x raison vous attendiez sa sortie console next-gen pour y jouer, vous voilà servis. Pour rappel, Biomutant c'est un monde ouvert post-apocalyptique qui tente des approches atypiques sur tout un tas de choses, comme le système de combat qui se veut extrêmement fluide et libre, et un système de craft composant par composant pour créer des combinaisons variées d'armes.Je ne vais pas m'étendre là dessus puisque notre grand chef-gourou en a fait un test y a un petit moment de cela, que je vous recolle ici pour les curieux. Cette sortie next-gen sera d'ailleurs une occasion de plus pour les partisans de la guéguerre Playstation/Xbox de comparer leur poulain à leur ennemi juré, puisque chaque version à son propre trailer, que je vous fiche ci-dessous si vous souhaitez voir comment ça rend sur votre console préférée.Trailer PS5Trailer Xbox Series XTrailer Xbox Series S