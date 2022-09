Une compilation de vieux classiques nippons : Prinny Presents NIS Classics Vol.3

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 11:10:00 par Yoann Schuler

Un nom confus pour des jeux obscurs, ça veut pas dire mauvais

Alors déjà, pour clarifier le titre du jeu, NIS c'est un développeur japonais qui a émergé au début des années 90, et Prinny c'est leur mascotte. Je vais peut être passer pour un imbécile, mais moi j'étais sacrément confus et je suis certain que je n'aurais pas été le seul. Il s'agit donc en fait d'une compilation de deux vieux classiques encore jamais sortis en Occident, La Pucelle Ragnarok ainsi que Rhapsody : A Musical Adventure, deux RPG qui paraîtront sûrement un peu obscurs pour les non initiés au monde merveilleux des jeux jamais sortis du sol nippon, moi inclus.Le premier est un tactical RPG en case par case, à la manière d'un XCOM moderne, et le second semble être un JRPG plus classique. C'est en tout cas toujours sympa de voir le patrimoine vidéoludique sauvegardé un peu plus par ce genre d'initiative, sans compter l'occasion de découvrir des jeux qui ont eu de l'influence sur le développement de jeu vidéo depuis des dizaines d'années !La compilation est sortie sur Nintendo Switch le 2 septembre 2022, et ne se contente pas de porter les jeux, ils sont légèrement améliorés et revus pour le support, et se voient gagner en contenu. Voyez vous même par le trailer si tout ça vous tente !