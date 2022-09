NBA 2K23 : ''Ma CARRIÈRE'', la nouvelle itération du mode histoire de la franchise

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 10:00:00 par Yoann Schuler

Basketteur, rappeur, mannequin... Que de talent ces joueurs de NBA !

Les jeux NBA 2k ont atteint le stade de certitude, de vérité générale : reverra-t-on un jour une année sans son NBA 2k ? Rien n'est moins sûr, mais une telle constance met au défi à chaque opus les perspectives de diversification du jeu, et les différences sont (la plupart du temps) plutôt subtiles d'un jeu à l'autre. Cette année, 2k Interactive nous vend un mode histoire ("Ma CARRIÈRE", comprenez bien que je ne crie pas ça s'écrit juste comme ça) qui est supposé pimenter un peu la soupe habituelle. En dehors des performances de votre joueur au sein de la NBA, vous gèrerez aussi sa carrière dans d'autres domaines comme la musique et la mode, et plus largement sa vie au sein du milieu de star multi-casquette qu'est le basketball. Une idée intéressante, à voir ce que ça donnera manette en main.NBA 2k23 est d'ores et déjà disponible en précommande (et avec de nombreuses versions au choix). Le jeu sort ce 9 septembre 2022, et de nombreux bonus attendent les joueurs l'ayant précommandé, donc si vous êtes certains de vous le procurer dès le premier jour, faites le dès maintenant ! Il sortira (évidemment) sur toutes les plateformes modernes : PC, Nintendo Switch, PS4 et PS5, ansi qu'Xbox One et Series X/S.