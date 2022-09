- Ocean Drive Studios dévoile son prochain jeu: Blackout Protocol

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Pour devenir James Bond

Ocean Drive Studios a dévoilé son deuxième projet, appélé Blackout Protocol. Le jeu est un multijoueur trois joueurs, un twin-stick shooter avec des éléments de roguelite. Le jeu est déjà disponible sur Steam pour que les joueurs le mettent en liste de souhait, et devrait ouvrir l'Acces Anticipé prochainement.Dans ce jeu frénétique, les joueurs collaborent pour éradiquer une menace réelle. Ils seront deployés dans une zone de quarantaine avec lequel le contact a été perdu suite à une brèche. Vous devrez évouluer à travers pièces et couloirs envahis par des hordes de créatures aggressives. Sortez vainqueurs et vivants de combats avec ces mêmes créatures et utilisez tous les éléments à votre disposition pour améliorer vos armes et votre équipement en préparation des prochaines zones.