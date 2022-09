La galerie de Kim

Publié le Vendredi 2 septembre 2022 à 18:00:00 par Julie Kim Guenego

The End

Bonsoir ! C’est la rentrée et aussi la fin du stage, on se retrouve donc pour le dernier dessin, un petit autoportrait de moi-même à la rentrée. Merci à Cédric et à mes coéquipières Ambre et Sara pour ce super stage !