- Last Beat Enhanced ouvert aux pré-commandes

Publié le Vendredi 2 septembre 2022 à 11:50:00 par Ambre Cogné

Coup de pied sauté de nostalgie dans la gueule

7 Raven Studios nous annonce l'ouverture aux pré-commandes de leur prochain Beat'em up : Last Beat Enhanced. Déferlement de nostalgie pour nos lecteurs qui ont grandit avec les jeux de ce genre (et avec cette apparence), puisque Last Beat Enhanced se veut en reprendre le plus de codes possibles. Il apporte tout de même ses propres nouveautés, comme des améliorations achetables avec l'argent récupéré lors des niveaux.Last Beat Enhanced sortira sur Xbox, Switch et Playstation, les 14, 15 et 16 septembre prochain respectivement. Il est possible de pré-commander le jeu dès maintenant sur la plateforme de Nintendo et de Microsoft.