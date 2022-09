Publié le Vendredi 2 septembre 2022 à 11:40:00 par Sara Brugioli

Des pistolets et de la magie

Toujours à l'occasion de la Gamescom, pourtant terminée, A44 Games et Kepler Interactive ont dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Flintlock: The Siege of Dawn, qui introduit Nor et son compagnon aux airs de renards, Enki. On suivra leurs aventure dans cet action-RPG avec des armes et de la magie.Dans ce monde où la technologie et la magie s'entrechoquent, les anciens dieux sont de retour pour faire la guerre aux humains, en utilisant une armée de morts-vivants. À la tête du combat pour défendre l'humanité, on a Nor, qui se bat avec ses compétences martiales et ses armes, et Enki, un être mystérieux aux airs de renard, avec des pouvoirs magiques puissants qui peuvent ebranler les ennemis.Le jeu est prévu pour début 2023 sur PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur PC sur Steam et l'Epig Games Store.