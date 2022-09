- Un nouveau pokémon annoncé pour Pokémon Ecarlate / Violet

Publié le Vendredi 2 septembre 2022 à 11:20:00 par Ambre Cogné

GameFreak nous présente les nouveaux petits monstres de leur prochain jeu Pokémon au compte-goutte. Aujourd'hui, on découvre Tag-Tag, un pokémon Poison/Normal inspiré du Aye-Aye, un petit singe insectivore qui utilise sa bave pour coller les insectes à ses longs majeurs.Du haut de ses 27kg, Tag-Tag est déjà une version bien plus imposante du singe original. Il peint les arbres avec sa bave venimeuse et colorée pour piéger des pokémons insectes dont il rafole, et pour dessiner des motifs qui lui servent probablement à marquer son territoire.Une idée agréablement créative et rigolote pour un pokémon plutôt mignon avec un character design très fun. Il faut noter tout de même que ce petit délinquant, en plus de taguer à tour de doigts, fait constamment des doigts d'honneurs avec ses gigantesques majeurs !