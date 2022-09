- Voice of Cards : The Beasts of Burden sera bientôt disponible

Publié le Vendredi 2 septembre 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

On a droit au joker ?

Le 13 septembre sera disponible la version digitale de VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN sur Switch, PS4 et PC. Le troisième titre de la franchise Voice of Cards est développé par Square Enix sera une version indépendante entièrement narrée avec des cartes, qui devrait plaire aux nouveaux de la franchise autant qu'aux anciens joueurs.Comme mentionné plus haut, le jeu entraîne les joueurs dans un monde illustré par des cartes. Ce troisième volet sonne la possibilité aux joueurs de capturer les monstres qu'ils combattent dans des cartes pour utiliser leurs competences dans d'autres combats. Dans ce jeu, les joueurs découvriront une nouvelle histoire dans l'univers de la franchise, où les humains et les monstres s'affrontent depuis plus de mille ans, et une jeune fille ayant perdu son foyer a juré de se venger des monstres, accompagnée d'un etrange garçon. Ensemble, ils dénoueront les fils du destin, dans ce monde détruit par la violence des combats.