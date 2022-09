(TEST) Age of Darkness (PC)

Publié le Vendredi 2 septembre 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Vous vous reposerez quand vous serez mort

Ambre est la meilleure coéquipière de stage que l'on pourrait avoir. Bosseuse inlassable, elle est capable d'engranger news sur news, et d'enchaîner sur des tests de jeu qui demandent au joueur de sacrifier sa vie au grand Dieu du grind. Et pourtant, elle ne rechigne jamais: encore et encore, elle teste des jeux pour serious gamers de façon très... sérieuse du coup. (Promis, elle ne m'as pas forcé à écrire cela, la fin du stage approche et la mélancolie me prend...)Et c'est ainsi qu'elle a eu la force (psychologique ET physique) de tester un RTS qui demande plus de votre pleine attention qu'un nouveau né. Et c'est ainsi qu'elle nous livre son test de Age Of Darkness.