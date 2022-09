Une préquelle au jeu d'aventure narratif

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 09:45:00 par Yoann Schuler

Ambiance film noir et animaux anthropomorphes

L'éditeur Raw Fury renouvelle son partenariat avec le studio de développement Eggnut pour sortir Tails : The Backbone Preludes, qui, vous l'aurez compris, est une préquelle au précédent jeu du studio, Backbone. Jeu d'aventure narratif à l'ambiance film noir, Tails se déroulera (comme son grand frère) dans un Vancouver dystopique, et racontera les histoires de 4 différents personnages. Les thèmes du jeu sont le changement et la croissance en tant qu'individu, et on met en avant la rejouabilité des multiples chemins à suivre dans le scénario de chacun de nos héros.Tails vient seulement d'être annoncé, et n'a pas de date de sortie précise, mais il devrait sortir au cours de l'année 2023. Tails n'a été confirmé que sur Steam, mais le succès de Backbone lui avait permis de sortir sur pléthores d'autres plateformes, donc on peut espérer plus de diversité pour les supports de jeu !