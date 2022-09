Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Brawls de dames

Lego Brawls est sorti sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Le titre est un jeu de plateforme smultijoueurs, développé par Red Games Co.Mettant l'accent sur la personnalisation des personnages, à l'aide d'innombrables objets, Lego Brawls est un mélange de combat et de construction. Il est existe 77 million de millilards (trillion) de combinaisons de personnalisation.On y retrouve les différents thèmes LEGO Jurassic Park, Ninjago ou Monkie Kid, mais aussi le château fort LEgo, l'espace... mais pas Star Wars qui est sous licence particulière.