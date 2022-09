Le jeu de combat JoJo's Bizarre Adventure est sorti

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Jojo et son épopée particulière, mais c'est la bagarre

Les fans seront peut-être (sûrement) déjà au courant, mais ce 2 septembre est sorti JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R qui suit d'ores et déjà la longue tradition des noms à rallonge dans le domaine du jeu de combat adapté d'animation japonaise.Le remake (ou remaster ? C'est toujours un casse-tête de trouver le terme exact) du jeu sorti à l'époque en 2013 est désormais trouvable dans vos magasins et plateformes d'achat en ligne habituels. Les fans de la série pourront y retrouver 50 personnages, tous issus des 8 différentes parties de la saga, et pourront s'adonner à de la baston en arena fighter nippon comme on le connait, au travers de nombreux modes de jeux.Le jeu est donc sorti ce 2 septembre 2022, et est disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Series X/S, Nintendo Switch, ainsi que PC.