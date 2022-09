Sonic Frontiers : Un trailer à se mettre sous la dent

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

À l'honneur : zone ouverte et combat avancé

SEGA nous a enfin partagé un trailer un peu plus substantiel au sujet du très attendu Sonic Frontiers. Au programme : de la plateforme 3D en zone ouverte (à ne pas confondre avec monde ouvert, ce qui ne sera a priori pas le cas, pourquoi être aussi flou sur un point aussi vendeur sinon ? Mais je m'égare), des combats développés comme encore jamais vu dans la série, notamment au moyen d'un arbre de compétences permettant à chaque joueur d'aborder ces derniers à leur façon, et des phases de plateforming plus linéaires, dites en cyber espace, qui semblent exister pour permettre de retrouver l'essence "courir sans s'arrêter" de la licence. Beaucoup de changements, reste à voir ce qu'il en sera à la sortie !Parlant de la sortie, Sonic Frontiers sera disponible dès le 8 novembre 2022 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et PS5, ainsi qu'Xbox One et Series X/S. Plus pour très longtemps donc !