- First Dwarf : un RPG nain annoncé pour 2023

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Blanche-neige est un dragon

Développé par le studio Star Drifters, First Dwarf est un RPG en monde ouvert qui sortira au premier semestre de 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous allez suivre l'histoire d'un nain, Tru, et de son dragon Ragna. Alors que le monde a éclaté en une multitude d'îles après une guerre totale, Tru explore les environs dans le but de trouver un nouvel endroit où rebâtir la civilisation naine. Il lui faudra récupérer des ressources, construire des bâtiments, des tours de défense, et se battre contre la faune et la flore, particulièrement hostiles en ces lieux.Le jeu sera jouable en coop, à deux.