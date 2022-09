Glitch Busters : TPS coopératif entre copains, un trailer

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Toylogic, studio connu surtout pour sa participation au développement de jeux comme Nier Replicant, The Evil Within ou encore Super Smash Bros Brawl, sort un de leur propre bébé : GlitchBusters : Stuck on You. Le jeu s'annonce être comme un jeu de tir à la troisième personne en coopération, mêlé à de la plateforme. Idéal pour s'amuser entre potes et progresser dans une histoire au sujet d'un monde virtuel à réparer, entre deux instants où vos amis et vous même vous tirerez dessus, parce que, c'est quand même vachement marrant. L'ambiance du jeu est déjantée et promet une absence complète de prise de tête, c'est pas le sujet ici !GlitchBusters n'a pas encore de date de sortie précise, mais le site officiel de Toylogic annonce pour l'hiver de cet année. Plus très longtemps donc ! Le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PS4 (et par extension PS5, via la rétrocompatibilité).