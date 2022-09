30XX, le roguelite qui succède à 20XX, fait une dernière update avant la sortie officielle

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Le successeur du successeur de Méga-Man

Vous vous souvenez peut être de 20XX ? Un roguelite qui se voulait successeur spirituel de Méga-Man, sorti depuis déjà 8 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et bien on parle ici d'un successeur un peu plus concret que spirituel, puisque c'est la suite directe du premier opus; 30XX est en early access sur Steam depuis quelques temps déjà, et est supposé faire sa sortie définitive l'an prochain.Mais d'ici là, une dernière grosse mise à jour de contenu est arrivée, la "Rival Update", ou Mise à Jour du Rival pour nos lecteurs exclusivement francophones. Le noyau de la mise à jour est donc l'arrivée d'un personnage non-joueur, qui va mettre au défi les joueurs au cours de leurs parties, que ce soit de façon plutôt directe avec des combats, ou plus sournoisement en leur proposant de risquer leur vie pour des récompenses alléchantes. La mise à jour ne s'arrête pas à ça pour autant puisqu'elle ajoute aussi un mode Boss Rush ainsi que de nouvelles fins alternatives secrètes à trouver. De quoi vous relancer si vous étiez déjà en possession du jeu, ou vous occuper si vous hésitiez à en faire l'acquisition !Pour rappel donc, 30XX est d'ores et déjà disponible sur Steam en early access (et devrait sortir sur console après la sortie officielle, tout ça au conditionnel bien sûr puisque l'early access, c'est toujours une aventure...) et je vous mets le trailer du jeu si vous êtes curieux de jeter un oeil.