Gameplay trailer d'AirportSim : trois modes de jeux différents

Publié le Lundi 5 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Si Flight Simulator n'était pas au sujet des pilotes

Il faut croire que les fans d'aviation sont très passionnés (et doivent avoir beaucoup de temps libre), car après le succès de Flight Simulator il y a (déjà) 2 ans, on remet aujourd'hui le couvert avec AirportSim, qui se veut couvrir ce dont Flight Simulator ne parle pas : ici, pas question de prendre les commandes de l'avion, on reste au sol et on s'occupe de l'aéroport, parce que des gens doivent bien s'en occuper.Le jeu proposera trois modes, du mode libre qui propose simplement de travailler en tant qu'employé, montant les échelons dans la gestion de l'aéroport, au mode challenge, proposant des missions dans des situations particulièrement difficiles, comme débarrasser les valises de l'avion en pleine tempête, en passant par le mode scénario, qui lui propose de vous mettre à la gestion d'un aéroport en particulier avec des objectifs précis. De la simulation des plus classiques quoi !AirportSim devrait voir le jour pour nous autres consommateurs courant 2023, entre avril et juin. Il sortira sur PC et Xbox Series (je devrais souligner que si vous souhaitez vous investir dans le jeu, il vous sera sûrement préférable de jouer sur PC, les développeurs promettant un soutien du Steam Workshop, ce qui est ce qui maintient les simulations en vie sur la durée, pour peu que la sauce prenne).