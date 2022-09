Le nouveau ''New Tales From The Borderland'' dévoile un aperçu du gameplay

Publié le Mardi 6 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Un jeu narratif à la Telltale, pour le meilleur et pour le pire

Ces derniers jours s'est tenue aux États-Unis la PAX West, une conférence que vous connaissez probablement de nom si vous êtes intéressés par le jeu vidéo de manière générale. Cette année, Gearbox Software a profité de l'évènement pour présenter une vidéo de gameplay (assez fournie, presque 20 minutes) de New Tales From The Borderlands, un jeu narratif à choix dans l'univers des très populaires jeux Borderlands, qui nous avait été annoncé plus tôt cette année.On y retrouvera du classique de ce genre de jeu, une formule perfectionnée par feu Telltale à base de choix de dialogues, QTE, et phases "libres" assez sommaires. On y reconnait cependant l'écriture de dialogue qui a indéniablement fait le succès de l'univers de Borderlands auprès des fans, donc si le genre du jeu narratif à embranchement vous plait et que vous êtes un fan de la licence, vous ne pourrez probablement pas être déçu !New Tales From The Borderlands sortira le 21 octobre 2022 sur PC (via Steam et l'Epic Games Store), Xbox One et Series X/S, ainsi que PS4 et PS5.