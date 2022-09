Rawmen en bêta ouverte

Publié le Mardi 6 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Splatoon avec de la bouffe

Ah tiens, on a oublié de vous prévenir que le jeu Rawmen est en bêta ouverte, donc dispo gratos pour tous, sur l' Epic Games Store . On ne sait pas combien de temps ça durera alors ne tardez pas à le tester si le coeur (et le temps) vous en dit.Pour rappel, Rawmen est un shoot en vue extérieure dans lequel vous allez combattre d'autres joueurs, à grands renforts de bouffe dans la gueule. Bouffe qui va s'étaler sur les murs dans des couleurs chatoyantes...Ambiance délirante, boulettes de viande géantes dans lesquelles se glisser pour rouler sur les ennemis et le décor... ça a un petit côté Splatoon.