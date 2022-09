Publié le Mardi 6 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le trappiste de campénéac

Horizon Forbidden West (PS5) Saints Row Edition Day One (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Saints Row Edition Day One (PS4) Saints Row Edition Day One (Xbox Series)

Horizon Forbiden West Saints Row Edition Day One Gran Turismo 7

Saints Row Edition Day One Saints Row Edition Notorious Forza Horizon 5

Saints Row Edition Day One F1 22 Gran Turismo 7

F1 22 Cyberpunk 2077 GTA V Edition Premium

Mario Kart 8 Deluxe Mario Strikers Battle League Football Nintendo Switch Sports

Saints Row Edition Notorious Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Edition Standard

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 34ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le trappiste de campénéac, un fromage originaire du Morbihan fabriqué à partir de lait cru de vache. Il s'agit d'un fromage à pâte pressée non cuite, élaboré par les moines de l'abbaye de la Joie Notre-Dame, à Campénéac.Alors que l'on avait été habitué à voir la Nintendo Switch truster la majorité des places du top, c'est la PS5 qui s'adjuge les deux premères cette semaine, et la PS4 et Xbox Series les deux dernières. La faute à Saints Row, série qui semble retrouver une seconde jeunesse avec son remake.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 22 au 28 août 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :