Un nouveau Diablo-like en modèle jeu service : Torchlight: Infinite

Publié le Mardi 6 septembre 2022 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Disponible aussi sur mobile, actuellement en béta fermée

Torchlight: Infinite fait la promesse d'être le "seul vrai action-rpg centré sur le loot", pour faire une traduction la plus proche possible. En dehors de l'audace du propos, le jeu semble avoir de vrais points forts potentiel : jeu service, ce qui implique un support continu et long terme de l'équipe de développement, un prix des plus bas, puisque gratuit, et une possibilité d'emmener l'expérience partout avec soi, car également disponible sur mobile. Reste à savoir si les promesses en terme de qualité sont tenues, mais le studio semble déjà avoir amassé quelques convaincus.Si vous voulez vous même en avoir le coeur net ou que le genre vous intéresse, le jeu est en béta fermée jusqu'au 18 septembre, et vous pouvez en demander l'accès via Steam, le Playstore, ou encore directement leur site internet . Sinon, vous pouvez jeter un oeil au trailer et vous faire une opinion définitive d'ici, on ne le dira à personne.