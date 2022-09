Railbound, jeu de puzzle ferroviaire, arrive en gare

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 10:30:00 par Yoann Schuler

Les polonais d'Afterburn arrivent avec un nouveau jeu de puzzle, Railbound. Le concept du jeu est très simple : préparer les rails pour faire arriver des wagons numérotés à la locomotive, et ce dans le bon ordre. Sur votre chemin, beaucoup d'obstacles et d'outils : des aiguillages, barrières et autres guichets, le tout étalé sur plus de 100 niveaux. Le jeu a une esthétique très mignonne et apaisante, qui ne veut pour autant pas dire qu'on a affaire à un titre enfantin, on le sait désormais bien.Si le titre vous tente, vous pourrez vous y frotter sur PC (ou Mac, pour les utilisateurs de la marque à la pomme) ou Android (et iOS du coup, vous vous en doutez). Notez tout de même qu'il vous en coûtera environ 8 euros de moins sur le Playstore que sur Steam...