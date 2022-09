Moonbreaker en preview jouable dans les jours à venir

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 10:20:00 par Yoann Schuler

Pas pour longtemps cela dit

Ce week-end, du 9 au 11, et le week-end prochain, du 16 au 18, le nouveau bébé de Unknown Worlds, les développeurs du grand succès que fût Subnautica, nous donneront accès à leur prochain titre, Moonbreaker. Le titre reprend les codes et l'esthétique des wargames sur table type Warhammer, allant jusqu'à permettre aux joueurs de peindre leurs figurines avec un éditeur assez développé. L'univers du jeu a été écrit par Brandon Sanderson, un auteur de best-seller à la fois en fantasy comme en science-fiction, et se promet très coloré.L'accès à la preview doit être demandé avant cette dernière, via la page steam du jeu. Pour le temps de ces tests, toutes les unités du jeu seront débloquées, et même si aucune réelle progression ne sera sauvegardée, le studio assure que les figurines peintes par les joueurs dans ce laps de temps seront gardées, et encourage ainsi tous les joueurs à s'adonner à l'activité.Pour le moment, le jeu ne sera jouable que sur PC, et sortira en accès anticipé le 29 septembre, si les previews se déroulent bien. N'hésitez pas à jeter un oeil au trailer !