Train Sim World 3 est sorti

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Comment ça va mon p'tit tchou ?

Train Sim World 3 est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sur PC, il est accessible via Steam et l'Epic Games Store.Le jeu vous met dans la peau d'un gréviste qui, occasionnellement, va conduire des trains, mais en espérant arriver systématiquement en retard. Il s'agit en réalité d'un logiciel d'entraînement avant de postuler à la SNCF.Train Sim World 3 gère une météo dynamique, impactant le comportement et la réactivité des locomotives, surtout quand le pilote a picolé ou est au téléphone. Un centre formation est inclus dans le jeu.Trois routes principales sont à votre disposition pour faire dérailler le train : la Cajon Pass en Californie, sur laquelle passe souvent de longs trains de marchandises ; la route à grande vitesse Kassel-Würzburg en Allemagne qui permet d'atteindre 280 km/h mais on parie que vous essaierez d'aller plus vite et une version longue du Southeastern Highspeed en Angleterre entre Londres St Pancras et Ashford International. Sans oublier le nouveau Centre de formation. La version Deluxe du jeu ajoute le Spirit of Steam, DLC de Train Sim World 2, qui permet de conduire des trains électriques, diesel et à vapeur.D'ailleurs, tous les DLC que vous avez acheté pour Train Sim World 2 seront compatibles avec Train Sim World 3.Ajoutez un éditeur de livraisons, un gestionnaire de scenarii, le tout partageable en ligne et vous aurez fait le tour.