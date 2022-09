Xbox Game Pass : les jeux de septembre

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Disney Dreamlight Valley : Pack de Fondateur (Cloud, Console & PC) - disponible

Opus Magnum (PC) ID@Xbox - disponible

Train Sim World 3 (Console & PC) ID@Xbox - disponible

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) ID@Xbox – 13 septembre

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace (Cloud, Console & PC) – 13 septembre

You Suck at Parking (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 septembre

Despot’s Game (Console & PC) ID@Xbox – 15 septembre

Metal: Hellsinger (PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – 15 septembre

Dead by Daylight: Resident Evil: Project W – Disponible

Grounded : Mise à jour The Home Stretch – Disponible

The Elder Scrolls Online : mise à jour Lost Depths – Disponible

Halo Infinite : Événement The Yappening – Disponible

Fallout 76 : The Pitt – 13 septembre

Rumbleverse : Pack Smash Boxer – Disponible

Dead by Daylight : Tenues The Legion & Yui – 8 septembre

Need for Speed Payback : Pack de contenu DLX – 13 septembre

Warframe : Pack Jade pour les Twin Grakatas – 15 septembre

Aragami 2 (Cloud, Console & PC)

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console & PC)

Craftopia (Cloud, Console & PC)

Final Fantasy XIII (Console & PC)

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console & PC)

I Am Fish (Cloud, Console & PC)

Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console & PC)

Mighty Goose (Cloud, Console & PC)

SkateBird (Cloud, Console & PC)

The Artful Escape (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 15 septembre :A Plague Tale: Innocence (Cloud, Console & PC)