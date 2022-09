Asterigos : Curse of the Stars, un Souls-like basé sur la mythologie gréco-romaine

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Avec, on l'espère, moins d'inceste

Le Souls-like est un genre qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières années, ce qui implique forcément (et pour le mieux, je dirais) une diversification des acteurs du milieu. Aujourd'hui je vous parle d'Asterigos : Curse of the Stars. Le jeu a une esthétique plus cartoon que les représentants habituels du genre de chez From Software, qui n'est pas sans rappeler Immortals Fenyx Rising, sorti par Ubisoft il y a bientôt 2 ans. Le jeu nous propose d'explorer la cité maudite d'Aphes, dont tous les habitants ont été changés en monstre, et le contraste entre l'apparence plus tous publics des graphismes et le côté très sombre du scénario parait prometteur.Le jeu sera disponible sur PC, PS4 et PS5, ainsi qu'Xbox One et Series. La démo du jeu est déjà disponible sur Steam, tout comme les précommandes (sauf pour les joueurs Playstation, qui devront attendre le 9 septembre pour passer à la caisse). Le jeu lui même ne sortira pas avant le 11 octobre, donc si cet article vous a mis l'eau à la bouche, vous pouvez toujours ronger votre frein avec le trailer.