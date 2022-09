Annonce : un nouveau jeu de tir pour la Playstation VR2

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Un jeu de tir en VR, du coup

Le monde du jeu VR est petit (même si c'est de moins en moins vrai), particulièrement sur Playstation, donc toute nouvelle annonce peut être célébrée : aujourd'hui, la suite d'un opus déjà sorti sur le Playstation VR premier du nom, Firewall Ultra (qui succède donc à Firewall Zero Hour). Par rapport à son petit frère, le jeu profitera premièrement des améliorations techniques qui ont eu lieu entre le Playstation VR et le Playstation VR2, comme les fameuses manettes "PS VR2 Sense", sensées vous procurer un retour concret dans les doigts, en lien avec vos actions en jeu. Le jeu proposera également une expérience multijoueur, nouveau pour la série, ainsi qu'une refonte de l'expérience JcE du jeu.Le jeu vient tout juste d'être annoncé, et nous ne disposons d'aucune fenêtre temporelle quant à sa date de sortie. On a cependant déjà un trailer à se mettre sous la dent :