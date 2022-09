Gundam Evolution, le jeu de tir free-to-play par équipe, sort dans quelques semaines

Publié le Mercredi 7 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

D'habitude c'est robots contre monstres, cette fois que des robots

Bandai Namco nous avait annoncé il y a quelques temps déjà Gundam Evolution, un jeu de tir multijoueur en 6 contre 6 prenant place dans l'univers de Gundam, et qui fonctionnerait en jeu service avec un système de saison.On sait aujourd'hui que le jeu proposera 3 modes de jeu, sur lesquels je suis prêt à parier : capture de point, dont vous saisissez déjà l'essence si vous êtes un tant soit peu familier avec les jeux de tirs multijoueurs, domination, qui sera à mon avis similaire à une capture de point, sinon que les équipes pourront se reprendre le point au cours de la partie, et que le vainqueur sera déterminé à partir du temps passé dans la zone, et enfin destruction, qui sera probablement le mode de jeu "élimination", où c'est le compteur de mort de l'équipe qui détermine la victoire. Tout cela ne reste que spéculations qui se basent sur les noms des modes de jeu cela dit, on sera peut-être surpris. On retrouvera au lancement 12 Mobile Suits jouables.En Europe, le jeu sortira le 22 septembre de cette année sur Steam, et le 1er décembre (toujours de cette année) sur Xbox One et Series, ainsi que PS4 et PS5. Le jeu sera gratuit, donc jetez un oeil au trailer, sait on jamais ça pourrait piquer votre intérêt, et même si ça devait s'avérer décevant vous n'aurez perdu que votre temps.