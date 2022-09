Snufkin: Melody of Moominvalley, une aventure musicale et mystique

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Au début, j'avais lu ''moustique''

Le studio Hyper Games et l'éditeur Raw Fury ont dévoilé une nouvelle vidéo de leur jeu Snufkin: Melody of Moominvalley. Il s'agit d'un jeu d'aventure musical, à l'ambiance mystique, dixit le communiqué de presse. Il a été pensé et réalisé par l'artiste Tove Jansson.Snufkin, le personnage que vous allez incarner, va devoir restaurer l'harmonie de Moominvalley, dont l'équilibre a été rompu. A vous de résoudre les puzzles et énigmes, dans un monde pensé pour les enfants comme les adultes.Aucune date de sortie pour le moment, mais le jeu est prévu sur PC et consoles.