TAPE: Unveil The Memories – Director’s Edition en boîte sur PS5

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer

Meridiem Games et Microids Distribution France sortiront le jeu d'horreur TAPE: Unveil The Memories – Director’s Edition le 21 octobre prochain, en boîte, sur PS5. Cette édition comportera un fourreau collector, trois cartes postales, la lettre d’Iria et un storyboard.Pour rappel, ce jeu en vue subjective se déroule dans les années 90 au nord de l'Espagne. Iria, une jeune fille de la ville d’Antumbria, reçoit un jour une casette vidéo envoyée par son père, célèbre réalisateur de films d’horreur. Il lui demande son aide. A l'aide d'une caméra très particulière, Idra va explorer le temps et ses souvenirs pour découvrir les secrets de sa famille et tenter de sauver son papounet chéri. Moi, perso, si je dois un jour compter sur mes gamines pour me sauver, bah... j'crois qu'j'suis mort.