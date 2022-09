Hello Puppets: Midnight Show! se dévoile

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

La vie ne tient qu'à un fil

Hello Puppets: Midnight Show est un petit jeu indé initialement prévu pour la fin d'année dernière, repoussé à cette année, à sortir sur Steam . Vous y incarnez Owen Gubberson, un marionnettiste dont l'émission télé vient d'être annulée. Quand pour sauver votre émission, vous lancez un sort magique ancestral, tout part en couille : vos pantins prennent vie et décident de se venger. De tout le monde. Vous y compris. Vous avez une nuit pour survivre et réussir à quitter le plateau télé...Le jeu se déroule en 1987. Il propose un challenge intéressant : une IA adaptative, qui vous forcera à renouveler votre manière de jouer tout au long de la partie.Pas de date de sortie fixe pour le moment, mais on sent arriver le "sortie 31 octobre" pour Halloween...