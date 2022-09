Humankind : une première extension

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Everybody wants to rule the world

Fan du jeu, Théo nous a déjà parlé des DLC et packs sortis pour le jeu Humankind . Il va pouvoir mettre son couple, ses études et sa vie en pause, le temps de tester la première extension qui vient d'être annoncée pour le jeu.Together We Rule sort cet automne. Elle mettra l'accent sur la diplomatie. De nouvelles fonctionnalités comme le Congrès de l'humanité, les ambassades et les agents permettront de résoudre les conflits différemment.Le Congrès de l'Humanité est un forum inter-empires qui permet de voter et décider des doctrines mondiales et arbitrer les conflits. L'ambassade améliorera votre influence mondiale. Les agents également, mais pourront aussi saboter et désinformer si nécessaire. Enfin, 6 nouvelles cultures débarquent : les Sumériens, les Chinois Han, les Bulgares, les Suisses, les Écossais et les Singapouriens. Ainsi que 6 nouvelles merveilles : Monument Valley, Pamukkale, Chocolate Hills, Eldgjá, le Château de Versailles, et le siège du Congrès de l'humanité.