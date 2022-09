Raiden IV x MIKADO, un grand classique des shoot'em up nippons, ressort remixé

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 10:10:00 par Yoann Schuler

Rien à voir avec la marque de biscuit à partager

Ce n'est pas la première fois que le titre est porté, puisque l'an dernier, à l'occasion des 30 ans de licence, Nintendo avait déjà ressorti le titre sur leur Nintendo Switch. Le titre est un shoot'em up (ou shmup, pour les intimes) très réputé pour sa qualité. Ce remix proposera de nouvelles musiques, à la fois des remix des thèmes originaux mais aussi de toutes nouvelles tracks, tout en laissant le choix au joueur de profiter des originales. le jeu proposera aussi un mode à deux joueurs, ainsi qu'un mode deux vaisseaux, vous permettant de contrôler les deux vaisseaux seul.Le remix sortira le 3 février 2023, sur PC, Playstation 4 et Playstation, ainsi que sur Xbox One et Xbox Series. Jetez un oeil au teaser, je suis sûr que ça vous dira quelque chose :