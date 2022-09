On tue des monstres, puis on les mange, Monster Menu : The Scavenger's Cookbook

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 10:50:00 par Yoann Schuler

Allez mange, c'est plein de protéines

NIS nous annonce sa toute nouvelle licence : Monster Menu : The Scavenger's Cookbook. Dans ce tactical RPG, qui incorporera apparemment des éléments de survie et de roguelite, notre équipe d'aventurier est piégée dans un donjon, et va devoir recourir à tous les moyens pour s'en sortir, à commencer par manger les monstres.La cuisine prend une place centrale dans le gameplay (avec un nom pareil, il fallait s'en douter) et sera un point clé de l'amélioration des personnages. Le jeu prévoit également de laisser une grande liberté aux joueurs quant à la customisation des membres de son équipe.Monster Menu : The Scavenger's Cookbook sortira sur Switch, Playstation 4 et Playstation 5 au cours du printemps 2023, et promet d'apporter "un nouveau vent de fraîcheur aux genres stratégie et aventure". D'ici là, vous pouvez toujours regarder le trailer pour vous faire une idée.