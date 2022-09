Turbo Kid annonce une démo

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Film à voir, jeu à jouer ?

Film sorti en 2015, Turbo Kid se veut un film post-apocalyptique, gore dans lequel un jeune garçon, fan de BD, survit en revendant les objets qu'il récupère dans les terres désolées, après un hiver nucléaire. Quand son amie est enlevée par le tyran Zeus, il décide de partir à son secours...Un nanar qui aura droit à son jeu vidéo, façon metroidvania. Aussi gore et déjanté que le film, le jeu s'offre une démo le 26 septembre, sur Steam Le jeu a été financé sur Kickstarter et devrait débarquer avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. En attendant, on vous colle la bande-annonce du film, histoire que vous soyez plongés dans l'univers... ainsi qu'un extrait de gameplay du jeu.