void* tRrLM2();, un robot protège la dernière survivante de l'humanité

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Et ça se prononce ''Void Terrarium 2''

Derrière ce nom imprononçable, qui ne sera pas sans rappeler à certains d'entre vous vos heures les plus sombres de programmation, se cache le deuxième opus d'un jeu sorti en 2020, Void Terrarium premier du nom. Désormais une saga, Void Terrarium est un roguelite basé dans un univers dystopique où une maladie fongique est venue à bout de l'humanité entière, à l'exception d'une seule et unique jeune fille. Vous incarnerez Robbie, déjà le héros du premier opus, qui entreprendra de poursuivre sa mission et de protégér le dernier être humain.Le jeu sortira sur Nintendo Switch et PS4. À défaut d'être très clair sur les mécaniques de gameplay, le trailer a une véritable atmosphère qui s'en dégage. Je préfère tout de même prévenir : le jeu a beau être estampillé PEGI 7, le trailer a quelques moments allant de un peu dégoûtant à légèrement dérangeant. Rien d'insurmontable, mais *spoiler*, le visage de la petite fille se met quand même à fondre en bouillie rouge à un moment donné. Il a changé le PEGI 7...