Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On va pouvoir lancer ses Pokémon... contre un mur ?

La voie du Maître : faire le tour des Arènes de la région pour tenter d'atteindre le rang Maître.

Un parfum de légende : chercher des ingrédients rares, nommés Épices Secrètes, aux côtés de Pepper, un élève de classe supérieure.

Objectif Stardust : défier la Team Star, un groupe de trouble-fêtes qui sème la zizanie dans l'école.

The Pokémon Company International et Nintendo ont dévoilé de nouvelles informations sur les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Plusieurs intrigues, des fonctionnalités inédites, ainsi que la présence de nouveaux personnages et de Pokémon originaires de la région de Paldea sont au menu du jeu qui sortira le 18 novembre sur Nintendo Switch.Dans le jeu, les personnages s'inscrivent dans une école qui propose un projet de chasse au trésor, dans la région de Paldea, avec trois intrigues :La fonctionnalité "en avant" permettra de lancer un Pokémon devant soi pour qu'il récupère les objets ou déclenche des combats.Aussi, trois nouveaux Pokémon ont été révélés : Craparoi, Carmadura et Malvalame.