GrimGrimoire OnceMore : un remaster pour un jeu de stratégie japonais d'il y a 15 ans

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:35:00 par Yoann Schuler

Retrouvez Margarita Surprise et Chartreuse Grande dans cette aventure haute en couleur

Bon, j'avoue, les noms des PNJ m'ont fait sourire. C'est toujours amusant de voir comment nous autres européens étions (et sommes toujours parfois, d'ailleurs) perçus de façon aussi cliché par nos amis d'Extrême Orient. Enfin, je dis ça, mais pour ce que j'en sais, c'est peut-être l'équipe de traduction de l'époque qui a décidé de se payer la tête des fans de chez nous, ou bien les noms originaux faisaient peut-être référence à des alcools japonais obscurs, et il a été décidé de faire une adaptation culturelle.Quoiqu'il en soit, GrimGrimoire OnceMore est la remasterisation par Vanillaware du jeu GrimGrimoire, sorti en 2007 et développé par Vanillaware également. On a affaire a un jeu de stratégie en temps réel (techniquement donc un RTS, mais ne vous mettez pas en tête des images de Starcraft ou Dawn of War car ça n'a pas grand chose à voir) en 2D, contextualisé dans une école de magie, avec une petite sorcière comme personnage principal. Le remaster ne se contente pas de porter le jeu, mais retravaille également l'interface et l'arbre de compétence, des domaines dans lesquels il y avait probablement une marge d'amélioration considérable pour un jeu de stratégie en 2007.Le remaster devrait lui aussi sortir en printemps 2023 (une période qui sera chargée pour NIS semble-t-il, car oui, c'est encore eux) sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Je vous laisse en bonne compagnie du trailer, dont le petit côté aquarelle ne laisse pas tout à fait indifférent :