NBA 2K23 : les changements apportés à ''The City''

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Toujours plus d'informations alors que la sortie se fait imminente

Alors qu'NBA 2K23 sort demain à l'heure où j'écris cet article, de nouvelles informations continuent d'affluer. Au menu d'aujourd'hui : les changements apportés à "The City", un système déjà présent dans l'opus précédent.Dans la même veine que le G.O.A.T Boat, The City est un lieu en jeu qui regroupe plusieurs autres endroits, et qui sert de hub global à l'expérience NBA 2K. En vrac, la ville a été rétrécie légèrement, en réponse aux retours des joueurs sur le précédent opus, on y trouve désormais un studio de production où les joueurs pourront retrouver et sympathiser avec J Cole, ainsi que des améliorations générales pour améliorer l'ambiance et le thème de chaque coins et arrondissements. Retrouvez les détails de tous les changements à cette adresse. Il est important de souligner que "The City" ne sera disponiblesur les consoles nouvelles générations, la Playstation 5 et les Xbox Series. Je profite également de cette dernière occasion pour vous rappeler que si vous comptez acheter le jeu dès demain, précommandez le tant qu'il est encore tant pour des récompenses supplémentaire.