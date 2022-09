Nouvelle sortie pour les amateurs de manette Xbox Elite

Publié le Jeudi 8 septembre 2022 à 11:40:00 par

Pas la moindre idée de combien ils sont, manifestez vous

Vous vous souvenez peut-être (voir utilisez) des manettes Xbox Elite, la version "premium" que Microsoft a tenté de faire intégrer comme un standard pour tout gamer qui se respecte. Et bien ça a pas eu tant d'ampleur que ça car je me respecte, et j'ai pas de manette Xbox Elite. Échec et mat Microsoft.Cela dit, je suis bien obligé d'admettre qu'ils sont forts au marketing chez Microsoft. Car le trailer pour cette manette m'a un tout petit peu mis l'eau à la bouche... c'est peut-être ce que ressentent les amateurs de belles voitures, une expérience qui élargit mes horizons.Pour rappel, la promesse de la gamme Xbox Elite, c'est des manettes de qualité, hautement personnalisables, avec une durée de vie très importante, puisqu'on peut même facilement changer les diifférents éléments de la manette. Cette nouvelle manette "Wireless Elite Controller Series 2 - Core" coûte la modique somme de 129,99 €, et le nouveau pack d'accessoire interchangeables qui sort avec, 59,99 €. Je vous mets le trailer en dessous, si le prix n'a pas suffit à vous refroidir et que vous pourriez être intéressés.