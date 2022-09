Deadwater Saloon sort le 13 septembre

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'aura des putes !

La ville de Deadwater a besoin d'un saloon. Et c'est vous qui allez être chargé de le construire, l'aménager et le gérer. En pleine époque du Far West, dans l'Ouest sauvage et cruel....Vous devrez faire avec les hors-la-loi, les shérifs, la population... vous pourrez peut-être même rencontrer l'amour et vous marier... et faire face à des événements imprévus.Il faudra faire évoluer votre commerce, trouver de nouvelles recettes, mais aussi... embaucher des cuistos. Et des pianistes. Et... des putes ! Car tout saloon dans l'Ouest sauvage qui se respecte, a ses putes.On a hâte de le tester.Le jeu sort le 13 septembre, sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.