Cosmoteer en bÃªta, en accÃ¨s anticipÃ© et en dÃ©mo

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout ça à la fois

Cosmoteer: Starship Architect & Commander est un jeu de construction et de pilotage de vaisseau spatial. Dans un premier temps, il va falloir imaginer votre vaisseau et le construire de A à Z. Il faudra recruter votre équipage puis vous lancer dans l'exploration de la galaxie.De nouveaux mondes sont à découvrir. Seul souci : ils sont protégés par de nombreux hostiles qui ne manqueront pas une occasion de vous attaquer.Le jeu est jouable en solo, en coop ou en PvP en ligne.Il est actuellement en bêta ouverte , accès anticipé et en démo. Oui, tout ça à la fois, les développeurs ne semblant pas s'être mis d'accord pour donner un seul et unique nom à leur offre de test gratuite pour leur version non finale du jeu.