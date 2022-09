Siege Warfare Simulator, la derniÃ¨re innovation dans les jeux de simulation avec des petits bonshommes rouges et bleus

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Mais si vous savez desquels je parle

Le représentant le plus connu de ce type de jeu dont je parle est probablement Totally Accurate Battle Simulator (TABS, pour les intimes), qui avait eu un succès assez retentissant notamment grâce à la pub que lui avaient fait de nombreux YouTubeurs à l'époque de sa sortie.Extremely Realistic Siege Warfare Simulator, de son nom complet (ERSWS pour les intimes, ce qui est quand même sacrément moins rapide à dire que "TABS"), est un jeu qui se concentre sur l'aspect de siège, en proposant de créer soi-même et de prendre part à des conflits ayant lieu pour le contrôle de places fortes. Places fortes qui, en réalité, n'ont pas vraiment d'importance, on fait ça pour la beauté du geste. Le jeu vous propose donc de créer vos forteresses et vos armées, et de voir qui gagne. Comme souvent dans ce genre de jeu, vous pourrez prendre part à la bataille vous même en prenant le contrôle de l'un de vos petits soldats d'argile pas cuite. Comme moins souvent, on y retrouvera aussi un mode de jeu multijoueur, que ce soit coopératif ou joueur contre joueur.Le jeu vient de sortir en early access sur Steam, et aura pendant quelques temps après la sortie une remise de 10%, passant son prix de 18 à 16 €. Regardez donc le trailer, et décidez si oui ou non le jeu vous intéresse !