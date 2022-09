- Steelrising est sorti

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Jour de Gloire est arrivé

Nous sommes au XVIIIème siècle dans un Paris uchronique où Louis XVI réprime la population avec une armée d’automates. Hommes, femmes et enfants sont massacrés. Vous allez incarner Aegis, un automate plus abouti, plus puissant et plus intelligent qui va se dresser contre l'oppresseur.Steelrising, le nouveau jeu signé Nacon et Spiders est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series.On vous en reparle très vite.