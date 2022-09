Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On va nettoyer la ville

Dusty McClean avait une vie simple, de robot-aspirateur. Rester dans la maison, aspirer toutes les saletés sur son chemin, se prendre dans les coins du tapis ou dans les câbles... Tout cela, par amour de sa famille humaine adorée. Mais lorsque qu'une coroporation maléfique annule sa garantie et enlève ses humains, il décide de sortir de son salon et d'aller nettoyer le crime dans la ville.Inspiré des séries des années 90, JUSTICE SUCKS: Tactical Vacuum Action est sorti sur PC, Playstation, Xbox, et Switch.Bref, vous allez jouer un aspirateur.