- Un thriller-film interactif en prises de vue réelle : The Gallery

Publié le Vendredi 9 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Deux timeline, un même scénario

The Gallery est un film interactif, pas franchement un jeu vidéo au sens traditionnel du terme. Si ça c'est maintenant clair, l'expérience vous propose un scénario parallèle dans deux différentes époques, 1981 et 2021, où le propriétaire d'une galerie d'art est pris en otage par un artiste devenu fou. Un scénario qui n'est pas sans rappeler du Stephen King. Il vous incombera donc à vous, joueur-spectateur, de faire les choix qui sauveront - ou condamneront - notre personnage principal.The Gallery est déjà disponible sur PC et mobile (que ce soit Windows/Android tout comme Mac/iOS), PS4 et 5, Nintendo Switch, et sortira sur les consoles Xbox en fin de mois. Jetez un oeil au trailer, et voyez si ça vaut le détour par vous même.